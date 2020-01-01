Олеся Максименко На следующей неделе в двух районах Перми отключат холодную воду Отключения запланированы в 32 домах Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов Поделиться Поделиться Твитнуть

В связи с проведением планово-ремонтных работ на следующей неделе в 32 домах Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов будет отключено холодное водоснабжение, сообщает ООО «Новогор-Прикамье».

Во вторник, 14 декабря, с 08:00 до 18:00 без воды останутся жители домов по адресам: ул. Фрезеровщиков, 50, ул. Уральская, 102, 104, 78, 80, 88, 90, ул. Советская, 1, ул. Морская, 6, ул. Металлургов, 9, ул. Крупской, 9, ул. Веры Фигнер, 13, 2, 6, ул. Вагановых, 11.

С 10:00 17 декабря до 10:00 18 декабря холодной воды не будет в домах на ул. Пограничная 2-я, 11, ул. Ольховская, 15, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, ул. Городищенская, 5, Генерала Черняховского, 28, 30.

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