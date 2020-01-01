Олеся Максименко В Перми разрабатывают прибор для поиска пропавших людей Разработка позволит увеличить эффективность поиска при прочёсывании местности Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото с сайта takiedela.ru

В Пермском политехе молодые учёные разрабатывают устройство, позволяющее более эффективно искать пропавших людей. Это «брелок», который после включения будет подавать сигнал бедствия в FM-диапазоне, сообщает пресс-служба ПНИПУ.

Устройство компактно и защищено от влаги, оно рассчитано на однократное применение, что позволяет избежать ложного включения прибора или замерзания его аккумулятора. Его можно будет взять на прогулку и в случае необходимости включить.

В планах учёных — модификация прибора и разработка приложения для отслеживания запущенных устройств на карте.

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