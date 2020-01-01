Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Выходец из Перми в третий раз стал лауреатом главной литературной премии России Леонид Юзефович получил премию за роман «Филэллин» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

9 декабря в Доме Пашкова в Москве (главное здание бывшей библиотеки им. Ленина) состоялась торжественная церемония награждения лауреатов XVI сезона национальной литературной премии «Большая книга». Первая премия была присуждена Леониду Юзефовичу за роман «Филэллин».

Леонид Юзефович родился в Москве, но детство и юность провёл в Перми, учился в Пермском университете, здесь начинал писать и публиковаться. «Новый компаньон» неоднократно писал о Юзефовиче, в том числе публиковал большие интервью с писателем.

Нынешняя премия — уже третья «Большая книга», полученная Леонидом Абрамовичем: в 2009 году он получил её за роман «Журавли и карлики», в 2016 — за роман «Зимняя дорога»; кроме того, он дважды становился лауреатом «Национального бестселлера» — второй по значимости литературной премии России (в неофициальной иерархии).

«Филэллин» — роман о русских людях, которые стремятся воевать на стороне греков против Турции за независимость Греции. Он написан в форме отрывков из писем и воспоминаний; таким образом, получается повествование даже не от первого лица, а от нескольких «первых лиц», и каждый герой, от имени которого идёт повествование, пишет проникновенно, искренне, очень лично. Эта интонация романа очень подкупает.

«Филэллин» создавался непросто и долго. Юзефович неоднократно прерывался на написание других книг, но потом возвращался к этому тексту. Любопытно, что отрывок из романа впервые был опубликован в пермском литературном журнале «Вещь».

Как сообщает сайт премии «Большая книга», лауреат пообещал отдать часть премии (размер денежного вознаграждения лауреату первой премии — 3 млн руб.) на консервацию того места в якутском селе Сасыл-Сысы, где произошла битва красного командира Строда и генерала Пепеляева, описанная в документальном романе «Зимняя дорога» (2015).

Вторую премию получила Майя Кучерская за книгу «Лесков: Прозеванный гений». Обладателем третьей премии стал Виктор Ремизов книгу «Вечная мерзлота».

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