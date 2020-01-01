Андрей Стрельцов «Пермские медведи» потерпели поражение от ЦСКА Этот результат заставил их опуститься на одну ступень в турнирной таблице Поделиться Поделиться Твитнуть

Гандболисты «Пермских медведей» в выездном матче чемпионата России среди мужских команд суперлиги уступили ЦСКА. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 31:27 в пользу армейцев.

Самыми результативным игроком встречи у гостей стал Юрий Семёнов, забросивший семь мячей.

Это поражение отодвинуло пермский гандбольный клуб на третье место в турнирной таблице. Следующий поединок «медведи» проведут также на выезде. 15 декабря они сыграют в Санкт-Петербурге против местного ГК «Университет Лесгафта-Нева».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.