Олеся Максименко Новые заражённые COVID-19 выявлены в 33 регионах Пермского края В Перми — 357 заболевших Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За минувшие сутки новые случаи коронавируса были диагностированы в 33 муниципалитетах Прикамтя.

Наибольшее количество заболевших зафиксированы в Перми, Лысьвенском округе и Кудымкаре: 357, 54 и 27 инфицированных соответственно.

В Кудымкарском округе — 26 заболевших, в Чусовском — 20, в Очёрском — 18, в Добрянском — 15, в Березниках —14, в Чернушинском, Юсьвенском округах, Кунгурском районе и Кизеле — по 12, в Соликамском и Верещагинском округах — по 11, в Краснокамском и Гремячинском — по девять.

По восемь новых случаев — в Чайковском и Осинском округах, по шесть — в Пермском районе, Юрлинском и Александровском округах, пять — в Кишертском округе, по четыре — в Кунгуре и Сивинском округе, по два — в Суксунском, Куединском, Частинском, Горнозаводском и Октябрьском округах, по одному — в Губахе, Кочёвском, Еловском и Бардымском округах.

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