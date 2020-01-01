Сергей Данилов Общее число инфицированных COVID-19 в крае превысило 148 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 680 новых случаев COVID-19. Такие данные обнародовало краевое управление Роспортебнадзора.

На сегодняшний день в Пермском крае в ковид-стационарах в тяжелом состоянии находятся 267 пациентов. Из них 119 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от коронавирусной инфекции скончались 7 тыс. 103 человека.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 148 тыс. 363 человек.





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