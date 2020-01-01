Сергей Данилов Новые случаи заражения COVID-19 обнаружены в 39 муниципалитетах края В лидерах по числу заболевших — Пермь, Лысьва и Краснокамск Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в Роспотребнадзоре, за минувшие сутки новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 39 территориях Пермского края.

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми (322), Лысьвенском городском округе (50) Краснокамском городском округе (49).

В Бардымском муниципальном округе коронавирус диагностирован у 34 жителей, в Добрянском городском округе — у 31, в Чайковском — у 25. В Чусовском городском округе COVID-19 подтвердился у 17 человек, в Чернушинском городском округе — у 15, в Кизеле — у 13, в Карагайском муниципальном округе — у 12, в Горнозаводском городском округе — 8.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 147 тыс. 683 жителей с коронавирусной инфекцией.

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