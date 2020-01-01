Сергей Данилов Краснокамский суд оштрафовал АО «Пермский свинокомплекс» за нарушение ветеринарных норм Поделиться Поделиться Твитнуть

Краснокамский городской суд рассмотрел протоколы, составленные Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю в отношении АО «Пермский свинокомплекс». Суд вынес решение о штрафах в отношении предприятия, сообщает пресс-служба Управления.

В октябре 2021 года Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю по представлению прокуратуры Пермского края была проведена внеплановая выездная проверка АО «Пермский свинокомплекс», занимающегося содержанием и разведением свиней, производством свинины и продуктов их переработки в Краснокамске, сообщает пресс-служба Управления.

Данная проверка была инициирована Управлением Россельхознадзора в связи с возникновением очага африканской чумы свиней в д. Карабаи Краснокамского городского округа Пермского края, который расположен на расстоянии менее 5 км от производственных площадок АО «Пермский свинокомплекс».

В ходе проведения проверки были выявлены следующие нарушения:

— ограждение территорий производственных объектов имеет щели и дыры, через которые возможно проникновение на территорию свинокомплекса домашних и диких животных;

— дезинфекционные барьеры для автотранспорта не имеют навесов;

— не во всех животноводческих помещениях на входах оборудованы дезковрики;

— в животноводческих помещениях обнаружены трупы мышей и помет крыс;

— для кормления свиней используются корма, не подвергнутые термической обработке;

— в помещении санитарной бойни плитка на стенах и полы имеют трещины и сколы, подвесное рельсовое оборудование ржавое, не осуществляется надлежащая обработка и дезинфекция ножей и мусатов, емкости для сбора ветеринарных конфискатов не промаркированы;

— для перевозки биологических отходов используется не герметичная деревянная тракторная телега, емкости для сбора и перевозки биологических отходов ржавые, не промаркированы, не имеют крышек.

За допущенные нарушения законодательства РФ в области ветеринарии в отношении АО «Пермский свинокомплекс» были составлены и направлены в суд административные протоколы. С учетом того, что на момент заседания предприятие частично устранило выявленные нарушения, суд вынес наказание ниже низшего предела, предусмотренного ч.3 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов), в виде штрафа размером 250 тыс. руб.

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