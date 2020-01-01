Елена Синица Пермский аэропорт опроверг информацию об отстранении непривитых сотрудников Сейчас привито 65% работников Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На данный момент в пермском аэропорту приказов об отстранении от работы за отказ от вакцинации подписано не было. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе аэропорта.

Также в пресс-службе пояснили, что трое сотрудников старше 60 лет, которые пока не вакцинировались от COVID-19, находятся на самоизоляции.





При этом, по данным на 10 декабря, вакцинировано более 65% сотрудников, а вместе с переболевшими показатель составляет 76%. Сертификаты есть у 571 сотрудника.





Вакцинация от COVID-19 продолжается во всех подразделениях.

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