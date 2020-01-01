Более половины пермяков планируют подзаработать в новогодние праздники В планах у жителей Перми заработать от 5 тыс. до 10 тыс. руб. в праздничные выходные Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру» провёл опрос среди жителей Перми о том, планируют ли они брать подработки во время новогодних праздников.

По результатам опроса более половины респондентов собираются вместо отдыха на праздничных каникулах работать. Пермяки готовы пожертвовать выходными ради заработка из-за нежелания оставаться дома (36%), небольшого размера основной зарплаты (19%), желания побыстрее закрыть имеющиеся кредиты (14%) и других причин.

Самыми популярными вариантами подработки в праздники стали: курьер, комплектовщик товаров, работник кол-центра, фотограф, таксист, продавец, догситтер, няня, промоутер, аниматор, грузчик, ведущий праздников.

Более половины опрошенных рассчитывают заработать на подработках от 5 тыс. до 10 тыс. руб., пятая часть планирует получить более 15 тыс. руб. и только 8% согласны на сумму до 5 тыс. руб. Среди тех, кто планирует заработать свыше 15 тыс. руб., больше всего респондентов в возрасте от 18 до 24 лет. При этом мужчины по сравнению с женщинами более оптимистично настроены получить доход во время праздничных выходных.

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