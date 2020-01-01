Около половины жителей Пермского края знают о случаях коррупции на работе Лично с коррупцией сталкивалась пятая часть прикамцев Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сервис hh.ru провёл опрос о том, приходилось ли жителям Пермского края сталкиваться со случаями коррупции на работе, в частности самим брать или давать взятки.

В результате исследования выяснилось, что 56% респондентов ничего не знают о случаях коррупции на текущем месте работы — это один из самых низких показателей в стране. Ниже только в Самарской области (53%), в среднем по России — 65%.

Кроме того, 29% опрошенных знают о кумовстве и непотизме, 18% осведомлены о злоупотреблении полномочиями, 6% в курсе получения или дачи взятки, 3% знают о коммерческом подкупе.

Специалисты сфер безопасности, юриспруденции и строительства оказались самыми осведомлёнными о взяточничестве в компании.

Среди представителей медицины, фармацевтики, специалистов банковской сферы самая высокая доля тех, кто никогда не сталкивался с коррупцией на работе лично, ни на нынешнем, ни на предыдущих местах трудоустройства. В среднем по Пермскому краю не сталкивались с коррупцией 79% респондентов.

По словам руководителя пресс-службы «hh.ru Урал» Анны Осиповой, остальные 21% так или иначе становились участниками коррупционных историй: дача взятки на работе, злоупотребление полномочиями, кумовство и коммерческий подкуп.

У половины респондентов из Пермского края в компании есть свод правил — система комплаенс. Самая популярная мера борьбы с коррупцией — запрет на получение подарков от клиентов и партнёров свыше определённой стоимости. Вторая по популярности мера — запрет работать вместе в одной компании родственникам или супругам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.