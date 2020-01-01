Мария Сыропятова Турпутёвки в Турцию из Пермского края подорожали за месяц в полтора раза Туры в ОАЭ выросли в цене на 16,6% Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Баталин

Туры в Турцию в Пермском крае подорожали в ноябре 2021 года в 1,6 раза. Об этом сообщают в Пермьстате.

Если в октябре в среднем путёвка в Турцию стоила 32 тыс. руб., то в ноябре уже 51,7 тыс. руб. Одновременно на 16,6% подорожали и туры в Объединённые Арабские Эмираты. В октябре в среднем такая путёвка обходилась в 53,1 тыс. руб., то в ноябре уже — 62 тыс. руб.

В турфирмах Перми говорят, что зимой Турция не популярна среди туристов.

«Сейчас погода в Турции не располагает к отдыху. Мало кто готов гулять по мокрому пляжу под дождём. Поэтому реально цена не выросла, просто предложение сейчас сместилось в сторону корпоративного отдыха, в дорогих пятизвёздочных отелях. Кроме того, туроператоры сократили количество прямых рейсов на турецкие курорты. Ближе к летнему сезону 2022 года стоимость вновь снизятся», — прокомментировала ситуацию директор турфирмы «Золотой Лев» Елена Фенько.

По её словам, повышение стоимости туров в ОАЭ тоже временное, оно обусловлено повышенной загрузкой там отелей в период Рамадана. После 12 декабря 2021 года цены на туры туда должны снизиться, а перед католическим Рождеством вновь будет наблюдаться рост.

По данным Пермьстата, в ноябре 2021 года по отношению к октябрю подешевели полёты в салоне экономического класса самолёта (на 15,1%) и проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного и нефирменного поездов (на 6,9-7,1%). Поездка в купейных вагонах аналогичных поездов, напротив, увеличилась в стоимости в пределах 11,0-11,6%.

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