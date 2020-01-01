Олеся Максименко Крайизбирком завершил формирование 30 территориальных избирательных комиссий Истёк срок их полномочий Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае обновлены 30 территориальных избирательных комиссий из 53-х, действующих в регионе. Как сообщают в крайизбиркоме, это связано с истечением срока их полномочий.

Завершено формирование Александровского, Бардымского, Большесосновского, Гайнского, Еловского, Косинского, Кудымкарского, Куединского, Ординского, Уинского, Юрлинского и Юсьвинского муниципальных округов, Верещагинского, Добрянского, Губахинского, Октябрьского, Соликамского, Суксунского, Чайковского, Чернушинского городских округов, а также Березников, Кудымкара и восьми районов Перми.

В Избирательную комиссию Пермского края поступило 365 предложений на 340 мест. Свои кандидатуры выдвинули шесть политических партий и 11 общекраевых и районных отделений общественных организаций.

Сообщается также, что сменились председатели ТИК Большесосновского и Косинского муниципальных округов, а также Ленинского, Мотовилихинского, Орджоникидзевского и ТИКа №1 Свердловского района Перми.

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