Мария Сыропятова В Перми установят памятники Александру II и великому князю Михаилу Александровичу Бронзовые бюсты появятся в скверах им.Решетникова и на пересечении улиц Мира и Советской Армии Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление ФССП по Пермскому краю

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В сквере на пересечении улиц Мира и Советской Армии в Перми планируют установить бронзовый бюст императора Александра II. Это инициатива управления федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

В пресс-службе ведомства пояснили, что как только предложение будет поддержано общественным советом по топонимике при главе Перми, начнёт решаться вопрос о сроках установки памятника. Место расположения объекта — в районе здания Управления федеральная службы судебных приставов по Пермскому краю (ул. Советской Армии, 28).

В общественный совет по топонимике при главе Перми также поступило предложение об установке бронзового бюста великого князя Михаила Александровича в сквере им.Решетникова.

Бронзовый бюст великого князя Михаила Александровича предлагают установить на постаменте из гранита. Общая высота объекта вместе с постаментом — 3,57 метров.

Память об императоре Александре II также планируют увековечить в виде бронзового бюста, установленного на постаменте из гранита. Общая высота этого памятника — 2,66 метров.

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