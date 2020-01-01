Депутаты Законодательного собрания Пермского края рассмотрят поправки в региональный закон «О такси» Поделиться Поделиться Твитнуть

В Законодательное собрание Пермского края направлен проект о внесении изменений в региональный закон «О такси». Документ предполагает введение новых правил оформления автомобилей при получении разрешения на оказание услуги: все транспортные средства, работающие легально, должны быть окрашены в белый цвет. Кроме того, на всю боковую поверхность автомобиля должна наноситься специальная красно-белая оклейка из элементов в виде квадратов (высота наклейки должна составлять от 15 до 25 см), сообщают в краевом минтрансе.

Как пояснили в минстерстве, установление на законодательном уровне нового правила позволит решить сразу несколько задач. Пассажиры будут видеть, что за ними прибыл автомобиль перевозчика, работающего легально, что говорит о качестве и безопасности услуги.



При этом, по данным министерства, 97% автомобилей, которые в настоящее время имеют разрешение на перевозку пассажиров, именно белого цвета. В Минтрансе отметили, что при выборе цвета также учитывалось, что новые автомобили с кузовами белого цвета стоят дешевле. Это значит, что в случае приобретения таксопарками транспортных средств им не придется нести лишних затрат. Согласно расчетам, расходы на оклейку одного автомобиля составят 3 тыс. руб.



Кроме того, предполагается ряд преференций для таксистов, которые приведут автомобили в соответствие с новыми требованиями. В частности, планируется, что они смогут беспрепятственно въезжать в зону посадки/высадки пассажиров на территории перед ж/д вокзалом, смогут пользоваться бесплатно парковочными местами на территории города, а также перемещаться по полосам движения, выделенным для общественного транспорта.



Планируется, что депутаты Законодательного собрания рассмотрят документ уже в январе. В случае, если проект будет ими поддержан, изменения в закон вступят в силу с 1 сентября 2022 года.



По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, при подготовке проекта изменений были учтены интересы легальных перевозчиков: для них устанавливается переходный период. «Минтрансу необходимо проследить, чтобы все выданные ранее разрешения на перевозки продолжали действовать до окончания их срока на тех условиях, на которых были выданы лицензии. Если предприниматель или компания получили разрешение на 5 лет до принятия этого закона, никто не должен заставлять их менять таксопарк или перекрашивать машины. Они должны переходить на новые правила постепенно, чтобы к концу пятилетнего действия разрешения спокойно получить новое и обслуживать население уже на оклеенных машинах», — подчеркнул губернатор.



«Садясь в такой автомобиль, пассажир будет знать, что у перевозчика есть разрешение на перевозки, автомобиль прошел технический осмотр, а водитель — проверку у врача. Безопасность пассажиров — главная задача, а в преддверии юбилея краевой столицы актуальность этого вопроса усиливается. В связи с предстоящими праздничными мероприятиями в Пермь будет приезжать больше гостей и туристов. Единый цвет такси позволит им легко найти нужный автомобиль в потоке машин и не переживать за безопасность поездки», — отмечают в Минтрансе.



Также единый цвет позволит четко выделить легальный рынок таксомоторных услуг. По данным Минтранса, сегодня доход всех операторов такси в Пермском крае оценивается приблизительно в 6 млрд руб. в год. Но только с 30% из них поступают выплаты в бюджет — остальную долю составляют нелегальные перевозчики. Всего на территории региона на 3 декабря действуют 6 129 разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, в целом же рынок насчитывает, по данным агрегаторов, свыше 15,5 тыс. автомобилей.



В Минтрансе также поясняют, что Пермский край — не единственный регион, который ввел единый цвет такси. Аналогичные законопроекты приняты и действуют в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тверской, Тульской, Ростовской и Амурской областях, республике Татарстан. Право вводить цветовые решения закреплены ст. 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 г. N 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».



Проект изменения в региональный закон «О такси» прошел процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ).

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