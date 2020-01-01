Елена Синица Мэр Перми пригрозил главам районов оргвыводами за нерасчищенные улицы Особенно много претензий к Ленинскому району Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мэр Перми Алексей Дёмкин пригрозил главам районов оргвыводами за нерасчищенные улицы. Пост об этом он опубликовал в своём личном профиле в Instagram.

По его словам, за ночь выпало около 15 см осадков, а сегодня тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы не почищены почти во всех районах города.





«Оргвыводы, безусловно, будут сделаны. Особенно много претензий к Ленинскому району, ведь к центру города всегда повышенные требования. Не тротуары, а сплошные «козьи тропы». Глава Ленинского района должен воспринимать это как предупреждение», — написал Дёмкин.





Он также добавил, что у нового главы Индустриального района есть «прекрасная возможность показать, какой он хозяйственник». Глава Дзержинского района должен доложить о санкциях, которые будут применены к подрядчику.

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