Елена Синица
Мэр Перми пригрозил главам районов оргвыводами за нерасчищенные улицы
Особенно много претензий к Ленинскому району
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Мэр Перми Алексей Дёмкин пригрозил главам районов оргвыводами за нерасчищенные улицы. Пост об этом он опубликовал в своём личном профиле в Instagram.
По его словам, за ночь выпало около 15 см осадков, а сегодня тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы не почищены почти во всех районах города.
«Оргвыводы, безусловно, будут сделаны. Особенно много претензий к Ленинскому району, ведь к центру города всегда повышенные требования. Не тротуары, а сплошные «козьи тропы». Глава Ленинского района должен воспринимать это как предупреждение», — написал Дёмкин.
Он также добавил, что у нового главы Индустриального района есть «прекрасная возможность показать, какой он хозяйственник». Глава Дзержинского района должен доложить о санкциях, которые будут применены к подрядчику.
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