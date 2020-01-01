Пермь встала в восьмибалльных автомобильных пробках Отставание в движении общественного транспорта составляет 20-25 минут Поделиться Поделиться Твитнуть

Утром 10 декабря по данным сервиса «Яндекс.Карты» пермские автомобилисты встали в восьмибалльных пробах. Причиной стал снегопад, который шёл практически всю ночь.

В настоящий момент затруднено и движение общественного транспорта.

Как передаёт ВЕТТА со ссылкой на городской департамент транспорта, есть задержки автобусов по ул. Попова, Ленина, Куйбышева, Комсомольский проспект, Пушкина, шоссе Космонавтов, Стахановская, Карпинского, Мира, Свиязева, Леонова, Малкова, Локомотивная, Героев Хасана, Чкалова и Соликамская.

В частности автобусы №18, 24, 32, 36, 77 и 78, находящиеся в пробке по ул. Соликамской отстают от графика на 25 минут. Автобусы № 6, 15, 60 и 10т из-за пробки по ул. Докучаева — на 20 минут.

Ситуация на дорогах должна улучшиться в ближайшие часы.

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