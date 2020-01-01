Стартап с пермскими корнями Miro могут оценить в 17 млрд долларов В сервис готовятся инвестировать 400 млн долларов Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Сервис для совместной удаленной работы Miro (основан пермяками Андреем Хусидом и Олегом Шардиным) ведёт переговоры об инвестициях при оценке по итогам раунда в $17 млрд, сообщила Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников газеты, инвесткомпания Iconiq Capital обсуждает инвестиции в Miro в размере $400 млн. Общая сумма сделки может достигнуть $900 млн, если в её периметр войдут уже выпущенные акции Miro, которые сейчас на руках у других инвесторов. Два собеседника газеты утверждают, что Miro недавно получила предложения от инвесторов, которые готовы оценить её в $20 млрд.

Miro провела уже три раунда инвестиций и получила в общей сложности $76,3 млн. Последний раунд прошел в апреле 2020 года, тогда Miro привлекла от Iconiq Capital $50 млн.

Основанный в 2020 году стартап, первый офис которого находился в Перми (теперь его штаб-квартиры расположены в Амстердаме и Сан-Франциско) развивает сервис, который позволяет проводить виртуальные встречи, устраивать семинары, обмениваться фото, видео и документами для распределенных команд. Его используют для коммуникации в том числе разработчики и дизайнеры.

По данным самой Miro, у нее больше 25 млн пользователей, в том числе среди крупнейших компаний мира, включая Google, Cisco, Dell и других IT-гигантов. Годовая выручка Miro составляет больше $300 млн, что в три раза больше результата прошлого года.

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