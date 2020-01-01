Пермский аэропорт из-за снегопада пришлось закрыть на три часа Рейс из Санкт-Петербурга был отправлен на запасной аэродром Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с сильным снегопадом аэропорт Перми «Большое Савино» с 4:30 10 декабря приостановил обслуживание рейсов и перешёл на интенсивный режим работы по расчистке аэродрома.

Из-за неблагоприятных погодных условий были задержаны вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Минеральные Воды.

Рейс FV 6581 из Санкт-Петербурга был отправлен на запасной аэродром в Екатеринбург.

После расчистки снега в 7:35 международный аэропорт «Пермь» возобновил работу в штатном режиме.

В ближайшее время рейс 6581 вылетит из аэропорта Кольцово в Пермь.

На данный момент рейсы обслуживаются в стандартном режиме по времени указанному на онлайн-табло.





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