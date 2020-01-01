Пермский аэропорт из-за снегопада пришлось закрыть на три часа
Рейс из Санкт-Петербурга был отправлен на запасной аэродром
В связи с сильным снегопадом аэропорт Перми «Большое Савино» с 4:30 10 декабря приостановил обслуживание рейсов и перешёл на интенсивный режим работы по расчистке аэродрома.
Из-за неблагоприятных погодных условий были задержаны вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Минеральные Воды.
Рейс FV 6581 из Санкт-Петербурга был отправлен на запасной аэродром в Екатеринбург.
После расчистки снега в 7:35 международный аэропорт «Пермь» возобновил работу в штатном режиме.
В ближайшее время рейс 6581 вылетит из аэропорта Кольцово в Пермь.
На данный момент рейсы обслуживаются в стандартном режиме по времени указанному на онлайн-табло.
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