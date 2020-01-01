Андрей Стрельцов В «Звезду-2005» пришли четыре новичка Селекционная работа клуба в межсезонье только началась Поделиться Поделиться Твитнуть

Четыре футболистки влились в состав пермского женского клуба «Звезда-2005». Усилилась каждая линия команды.

Из клуба «Рязань-ВДВ» пришли голкипер Маргарита Широкова, защитник Екатерина Ларина и полузащитник Ксения Шахова. Кроме того, в аренду на один год из ЖФК ЦСКА (Москва) приглашена форвард Любовь Ященко.

Напомним, после окончания этого сезона «Звезду-2005» покинули семь футболисток.

Как сообщает пресс-служба клуба в соцсетях, селекционная работа ещё не закончена и будет продолжена. На просмотр в команду приглашены и другие футболистки.

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