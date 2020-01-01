Олеся Максименко
В Орджоникидзевском районе Перми достроят проблемный дом
Долгострой находится на ул. Кабельщиков, 25
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Проблемный дом, расположенный на ул. Кабельщиков, 25, будет достроен. Соответствующее решение принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.
В отношении объекта будет начата процедура подачи документов и заявления в суд о намерении стать приобретателем имущества застройщика-банкрота, сообщает пресс-служба краевого правительства.
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