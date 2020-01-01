Политологи прокомментировали итоги визита Михаила Мишустина в Пермь Поделиться Поделиться Твитнуть

Михаилу Мишустину показали макет новой инфекционной больницы в Перми

Сегодня, 9 декабря, председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил столицу Пермского края. Вместе с ним в Пермь прибыли вице-премьер РФ Юрий Борисов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, руководитель Минэкономразвития Максим Решетников, министр транспорта РФ Виталий Савельев, глава Минфина Антон Силуанов, министр культуры РФ Ольга Любимова. Делегация посетила ОДК «Пермские моторы», Пермскую государственную художественную галерею, инфекционную больницу и другие объекты. Эксперты - политологи высоко оценили итоги этого визита.

Людмила Ознобишина, директор «Центра избирательных технологий», политконсультант:





— Визит председателя правительства Михаила Мишустина был полностью построен на приоритетных точках развития нашего региона. Это прежде всего — здравоохранение, где был дан старт строительству важнейшего для жителей края объекта — инфекционной больницы. Если это произойдет в утверждённые сроки, губернатор Дмитрий Махонин войдет в историю.





Вопрос с галереей — это вопрос сохранения наследия. Он важен и в контексте 300-летия и в историческом контексте. И безусловно промышленная политика — для региона экономически сильного моторостроения — это уникальное производство в мировой экономическом измерении. Внимание к региону, количество министров, содержательная повестка визита подчеркивает роль края в развитии страны и является жестом поддержки губернатора Дмитрия Махонина в его желании и возможности решить исторически важные вопросы для Прикамья.





Сергей Ильин, политолог:

— На авиационной площадке «Ростеха» в Перми озвучены решения о многомиллиардный поддержке со стороны властей разработки нового гражданского авиадвигателя. Хорошие итоги одного дня. Если расшифровывать полученные сигналы, то надо сказать о том, что Пермский край в федеральной повестке сейчас выглядит уверенно, как и собственно позиции губернатора и его команды. Что ещё стоит отметить — визит прошёл в очном режиме, а это дорогого стоит в нынешние времена тотальных совещаний в режиме ВКС.

Михаил Майоров, политический эксперт:

— Пермский край давно не видел такого масштабного десанта столичных чиновников. Премьер, вице-премьер, шесть федеральных министров — такой состав позволяет оценивать их визит как выездное рабочее мероприятие федерального правительства. Подчеркну — именно рабочее, а не экстренное по случаю происшествия или парадное для предвыборной поддержки. Значит, в Пермском крае есть проекты соответствующего уровня и потенциал для их реализации. Это стоит воспринимать как признание заслуг губернатора Дмитрий Махонина, итогов двух лет его работы, и как оценку перспектив сформированной им команды краевого правительства.

В программе визита федерального кабмина выделю тему развития авиадвигателестроительного кластера, которому обещана серьезная поддержка. Этим решением будет усилена работа губернатора по развитию внутрирегиональной кооперации промышленности. Значительные финансовые вливания ожидают отрасль здравоохранения, что крайне важно в текущих ковидных реалиях. Пермский край за счет миллиардного федерального транша на инфекционную больницу сэкономит эту сумму и сможет перераспределить средства на другие не менее важные медицинские проекты. Визит Мишустина и его итоги окажут заметное положительное влияние на развитие Пермского края.

Алексей Чусовитин, политический консультант:

— Я бы отметил хорошую командную работу правительства Махонина. Ведь визит целого пула федеральных министров — это детальная предварительная подготовка и проработка кейсов и тем. Результаты достигнуты, значит все сработали на отлично. Визит федеральных министров, в то числе, большая политическая победа Махонина. Это значит, что в Москве его не просто слышат, но высоко оценивают его усилия по развитию социально-экономического потенциала региона. Очевидно, что политическая устойчивость нашего губернатора сейчас на очень высоком уровне. Ему доверяют и ценят.





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