Елена Бардукова В ближайшую трёхлетку в Перми полностью модернизируют городской электротранспорт В рамках пилотного проекта планируется также закупка 50 новых трамваев Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С 2022 по 2024 год в Перми будет проведён капитальный ремонт 50 км трамвайных путей, построены новые депо, модернизированы 10 тяговых подстанций и произведена закупка 50 новых низкопольных трамваев.

Об этом в четверг, 9 декабря, сообщил мэр города Алексей Дёмкин во время прямого эфира в «ВКонтакте». Градоначальник напомнил, что Пермь включена в перечень 12 городов России, участвующих в пилотном проекте по комплексной модернизации городского электрического транспорта. Проект реализуется при поддержке корпорации ВЭБ.РФ.

«Мы хотим при поддержке краевых властей, при участии федерального финансирования полностью модернизировать наш электротранспорт и перейти на новый тип трамваев», — сообщил Алексей Дёмкин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.