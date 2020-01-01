Алексей Дёмкин провёл итоговое заседание президиума Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям Поделиться Поделиться Твитнуть

Заседание президиума Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям прошло под председательством главы Перми Алексея Дёмкина. В заседании также приняли участие председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин, заместители главы администрации города, руководители религиозных и национальных организаций.

«По результатам недавнего соцопроса доля горожан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, составила 84%. Положительно оценивают состояние межконфессиональных отношений более 89% пермяков. Это, безусловно, хороший знак, но мы продолжаем уделять серьёзное внимание вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений», — отметил Алексей Дёмкин.

Заместитель начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям Елена Тякина доложила, что в 2021 году состоялся целый ряд общегородских мероприятий по формированию гармоничной межнациональной и межконфессиональной ситуации в городе. Например, были организованы спартакиада национальных видов спорта, концерт ко Дню народного единства, X межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир», проект по истории православия в Прикамье «Сердце Перми», XXIII Кирилло-Мефодиевские чтения и другие мероприятия.

По инициативе национальных и религиозных организаций в Перми в этом году отпраздновали восточный Новый год и Хануку, были проведены XVI фестиваль «Пермь талантлары», фестиваль плова, «Мавлид».

Председатель Пермской гордумы Дмитрий Малютин подчеркнул, что для сохранения в городе межнационального и межрелигиозного согласия, нужно не только использовать успешный опыт прошлых лет, но и реагировать на современные вызовы.

Заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов рассказал о мероприятиях, направленных на снижение социальной напряженности, профилактики и пресечение в социальных сетях высказываний, направленных на возбуждение ненависти по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии.

В целях создания условий для межкультурного диалога в Перми налажена работа школьной службы примирения, кибердружины, которая консультирует педагогов, детей и родителей в сфере кибербезопасности. В ноябре прошёл VII Открытый форум волонтёров школьных служб примирения «Мир без границ. Всё зависит от нас» в онлайн-формате. Внедрена практика языкового сопровождения детей-инофонов. В период летней кампании была проведена профилактическая волонтёрская акция «Толерантные каникулы: безопасное поведение в сети Интернет».

«В ноябре мы провели круглый стол «Развитие гармоничных межнациональных отношений в пермском образовании». В рамках мероприятия были представлены несколько практик, которые реализуют наши образовательные учреждения, а также совместно с экспертами обсудили актуальные вопросы. Практически каждый эксперт подчеркнул наличие угроз для детей в интернет-пространстве. Городские власти понимают это и будут продолжать работу, особенно в вопросах, касающихся кибербезопасности», — сказал Алексей Грибанов.

Кроме того, на заседании обсудили меры профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов и предупреждение проявлений экстремизма на территории города.

«Мы живём в многонациональном городе, мечети посещают люди разных национальностей, исповедующих ислам. Для нас очень важно, чтоб они понимали важность добрососедства. В связи с этим мы проводим большую работу в Перми и крае, готовим тематические проповеди на тему патриотизма, любви к родине, межнационального и межконфессионального согласия. Кроме того, ислам категорически осуждает разрушительные и экстремистские действия», — обозначил председатель религиозной организации «Региональное духовное управление мусульман Пермского края в составе Центрального духового управления мусульман России» Анвар-хазрат Аблаев.

Глава города отметил необходимость и важность работы, проводимой в этой сфере, лидерами Духовных управлений мусульман Пермского края.

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