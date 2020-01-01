Депутаты рассмотрят законопроект с изменениями в региональном законе «О такси» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В заксобрание региона направлен проект изменений в региональном законе «О такси». Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Согласно законопроекту вводятся новые правила оформления автомобилей при получении разрешения на услуги такси. Согласно им все работающие на легальном основании транспортные средства должны быть окрашены в белый цвет. Помимо этого, на всю боковую поверхность автомобиля должна быть нанесена специальная красно-белая оклейка из элементов в виде квадратов (высота наклейки должна составлять от 15 до 25 см). Согласно расчётам, расходы на оклейку одного автомобиля составят 3 тыс. руб.

Как пояснили в краевом минтрансе, установление на законодательном уровне нового правила позволит решить сразу несколько задач. Пассажиры будут видеть, что за ними прибыл автомобиль перевозчика, работающего легально, что говорит о качестве и безопасности услуги.

При этом, по данным министерства, 97% автомобилей, которые в настоящее время имеют разрешение на перевозку пассажиров, именно белого цвета. В минтрансе отметили, что при выборе цвета также учитывалось, что новые автомобили с кузовом белого цвета стоят дешевле.

Планируется, что депутаты краевого парламента рассмотрят документ уже в январе. В случае если проект будет ими поддержан, изменения в законе вступят в силу 1 сентября 2022 года.

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