Потребительский кредит от Клюквы на всё, что захочешь! От 8,8% годовых! Поделиться Поделиться Твитнуть

Новый год — время подарков, приятных сюрпризов и исполнения желаний!

Чтобы порадовать себя и близких, совершить полезную покупку или исполнить мечту — воспользуйтесь кредитом от Клюквы. Потребительский кредит на любые цели доступен по ставке от 8,8% годовых и прост в оформлении.

Получить необходимые денежные средства можно без залога и поручителей, оформив заявку на сайте банка. Минимальная сумма кредита — 50 тыс. рублей. максимальная — 1,5 млн руб. Срок — до 7 лет.

«Клюква всегда поддерживает своих клиентов в их начинаниях, предлагая лучшие условия кредитования и индивидуальный подход при рассмотрении заявки каждого заемщика. Ставка 8,8% — это реальная ставка, на которую может рассчитывать наш зарплатный клиент или клиент с хорошей кредитной историей. Отсутствие скрытых условий, залога и поручителей делает предложение Клюквы одним из самых конкурентоспособных на финансовом рынке Пермского края», — отмечает начальник управления развития розничного бизнеса банка «Урал ФД» Ольга Белебезьева.

Рассчитайте платеж по ссылке — и пусть все ваши планы осуществятся уже в этом году!

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.