Олеся Максименко Ночью 10 декабря будет перекрыто движение на Чусовском мосту Проезд разрешат только спецтранспорту и автобусам до аэропорта Поделиться Поделиться Твитнуть

Мост через Мулянку

Константин Долгановский

С 01:00 до 04:00 10 декабря будет запрещено движение транспорта по Чусовскому мосту, передаёт ТК «ВЕТТА» со ссылкой на краевое министерство транспорта.

Ограничение связано с проведением ремонтных работ. При этом будет разрешён проезд спецтехники и автобусов до аэропорта. Автомобилистов просят заранее распланировать маршрут.

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