Новый дом для вашего бизнеса от АО «ПЗСП» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ПЗСП»

ПЗСП продолжает строительство жилого комплекса в самом сердце Мотовилихинского района — на Бульваре Гагарина, 18. Объект будет введён в эксплуатацию в две очереди: 1-2 подъезды — 4 квартал 2022 года, 3-4 подъезды — 1 квартал 2023 года. На первом этаже дома будут расположены помещения для коммерческой деятельности.

Площадь коммерческих помещений от 74 до 109 кв. м, цена от 5.6 млн руб. Каждое помещение имеет отдельный вход, удобную планировку, большие окна. Предусмотрена и парковка. Такая недвижимость хорошо подойдёт под магазин у дома, офисы и организацию бизнеса в сфере услуг.

Пресс-служба АО «ПЗСП»

Будущие клиенты вашего бизнеса уже есть: в строящемся доме покупатели активно приобретают жильё. На сегодняшний день на Бульваре Гагарина, 18 продано уже более 60% квартир. Заканчивается монтаж 17-го этажа первой очереди и восьмого этажа второй очереди, ведётся подготовка внутренних помещений для кладки перегородок.

С подробной информацией о приобретении квартир и нежилых помещений можно ознакомиться на сайте.

Также АО «ПЗСП» продолжает работу на других объектах, которые сегодня находятся в различной стадии готовности.

Так, в доме на ул. Яблочкова, 3, продано более 40% квартир, в наличии есть два помещения коммерческого назначения 125 и 150 кв.м., цена от 8 млн. руб. Срок сдачи первой очереди — третий квартал 2023 года. Начинаются работы по армированию будущих монолитных стен первого этажа, на территории остальных подъездов заканчиваются работы по забивке свай.

В доме на ул. Докучаева, 23 тоже продано более 40% квартир. Срок сдачи первой очереди — первый квартал 2023 года. В доме завершаются работы по забивке свай, ведётся устройство монолитных стен и перекрытий цокольного и первого этажей, монолитных ростверков. Все коммерческие помещения на первом этаже уже нашли своих покупателей.

В доме на ул. Адмирала Ушакова, 65, продано около 90% квартир. Срок сдачи первой очереди — первый квартал 2022 года. В 1-3 подъездах завершены кровельные работы, заканчивается кладка помещений шахт для лифтового оборудования (машинное отделение), утепление чердака, ведётся монтаж вентиляционных каналов и систем видеонаблюдения. Продолжаются отделочные работы в 5-6 подъездах, а 8 и 7 подъезды уже в стадии подготовки к вводу.

Главным преимуществом дома на ул. Адмирала Ушакова, 65 является многоуровневая стоянка для автомобилей жителей. На ней идут работы по устройству навесных фасадов из керамогранита, ведётся монтаж системы вентиляции и дымоудаления, покраска стен.

Застройщики: Бульвар Гагарина, 18 — ООО «Спецстрой Бульвар Гагарина,18», Яблочкова, 3 — ООО «Спецстрой Яблочкова, 3», Ушакова, 65 — ООО «Спецстрой Водники», Докучаева, 23 — ООО «Спецстрой Докучаева, 23». Проектные декларации всех объектов размещены на сайте наш.дом.рф. Информация о реализации квартир и офисных помещений на сайте pzsp.ru

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