«Азот» — лауреат Международной экологической премии «EcoWorld-2021» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» стал лауреатом II степени Международной экологической премии «EcoWorld-2021», организованной Российской академией естественных наук, в номинации «Экологическое образование, просвещение и культура». «Азот» представил на конкурс эколого-просветительский проект «Город-сад. Наследие».

Этот проект инициировала молодежная организация «Азота» «Лига лидеров» в 2019 году, к 110-летию со дня рождения практика-озеленителя Валентина Леонидовича Миндовского, хорошо известного в Березниках и в Пермском крае. Им была проведена большая научная работа по профессиональному озеленению города.

Проект скоординировал усилия и возможности администрации города, промышленных предприятий, общественных организаций, учебных заведений и активных жителей города для возрождения лучших традиций, заложенных В.Л. Миндовским.

Венера Мухатаева, председатель Совета активной молодежи «Лига лидеров» филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— В ходе реализации проекта «Город-сад. Наследие» мы провели целый ряд мероприятий: это и конференции для преподавателей биологии и экологии, и конкурс научно-исследовательских работ среди учащихся березниковских общеобразовательных школ. Были приобретены и посажены саженцы на улицах города и в парках, проведены общегородские субботники. Главными задачами нашего проекта были озеленение города с научной точки зрения, согласно рекомендациям В.Л. Миндовского, сохранение зеленых насаждений, формирование у березниковцев бережного и уважительного отношения к историческому наследию города. Считаем, что у нас это получилось!

Проект «Город-сад. Наследие» был высоко оценен на конкурсе «Экоимидж» (г. Березники) и на краевом форуме «В гармонии с природой» (г. Пермь).

Валерий Петросян, профессор кафедры органической химии химического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, действительный член Российской Академии естественных наук, член Президиума РАЕН. Председатель Экологического совета при Правительстве Москвы, эксперт ООН по химической безопасности. Член Высшего экологического совета Государственной Думы Российской Федерации:

— Эколого-просветительский проект «Город-сад. Наследие» можно назвать настоящей научной работой с практической реализацией. Он безусловно заслуживает самой высокой оценки. Видно, что проведена колоссальная работа, и результат этой работы останется на долгие годы. Мы рекомендуем всем городам — большим и малым, брать пример и реализовывать подобные проекты на своих территориях.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Победа в таком престижном конкурсе вызывает гордость за нашу молодежь. Организация «Лига лидеров» действительно лидер — молодые специалисты принимают активное участие в экологических акциях городского и федерального масштабов. Для нашего предприятия это особенно важно — в рамках стратегии по снижению воздействия на окружающую среду компания «Уралхим» активно поддерживает мероприятия, направленные на улучшение экологии. Специалистами компании постоянно ведется разработка и внедрение мероприятий, направленных на снижение потребления энергоресурсов и, как следствие, получение максимального экологического эффекта.

Международная экологическая премия «EcoWorld» существует с 2004 года. Это общественная премия, направленная на содействие разработке экологической политики, повышение уровня экологического образования и экологической культуры населения, развитие экологической науки, распространение экологически чистых технологий, улучшение здоровья населения и сохранение биоразнообразия.

Ежегодные конкурсы на соискание звания лауреата этой премии позволили выявить наиболее эффективные проекты в области охраны и защиты окружающей среды, сохранения здоровья населения. В 2021 году в конкурсе приняли участие около 500 разработчиков проектов из разных стран мира.

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