«Метафракс Групп» станет одним из первых в мире производителей «зеленого» пропиленгликоля из биосырья

Входящее в состав «Метафракс Групп» ООО «Метадинеа» подписало лицензионное соглашение и договор на базовое проектирование производственного комплекса продуктов малотоннажной химии с компанией Air Liquide Engineering and Construction. Документ утвердили генеральный директор ООО «Метадинеа» Игорь Спасский и директор представительства Air Liquide Engineering and Construction in Russia Евгений Чернов. Церемония подписания договора состоялась 8 декабря 2021 года в Сочи на площадке Форума России и стран СНГ по технологиям производства минеральных удобрений, RFF 2021.

Договор предусматривает базовое проектирование комплекса по производству продуктов малотоннажной химии — БИО-пропиленгликоля (БИО-МПГ) и глицерина на площадке компании «Метадинеа» в городе Орехово-Зуево Московской области. Комплекс будет проектироваться с использованием уникальной технологии и проприетарного медного катализатора гидрогенизации для синтеза БИО-МПГ из глицерина, разработанной и запатентованной химической компанией BASF SE. В разработке документации, помимо Air Liquide, примет участие Инженерно-технологический центр «Метафракс».

Проектирование комплекса планируется завершить в 2022 году, а запустить производство «Метадинеа» намерено уже в конце 2024 года. В результате реализации проекта в России появится уникальное для страны производство «зеленого» БИО-МПГ фармацевтического качества (USP/EP). Суммарные инвестиции «Метафракс Групп» в проект могут составить более 5 млрд. рублей, что позволит создать до 100 новых рабочих мест на предприятии в Орехово-Зуево. В перспективе объем производства продукта в группе компаний может достигнуть 30 тыс. тонн в год.

Ключевой продукт проекта — БИО-МПГ или пропиленгликоль — применяется во многих отраслях современной промышленности. МПГ входит в составы фармацевтических препаратов, эмульгаторов и стабилизаторов в косметической и пищевой сферах. Продукт также применяется в технических направлениях — в химии, производстве антифризов, охлаждающих жидкостей, теплоносителей, различных типов противообледенительных жидкостей в авиационной отрасли, и т. д.

Проект «Метадинеа» предполагает производство продукта полностью из биоразлагаемого сырья, возобновляемых источников растительного происхождения. Сегодня в мире существует всего два работающих завода, использующие технологию компании BASF SE. В России подобные производства отсутствуют, практически 100% продукта импортируется из-за рубежа. Проект «Метадинеа» сможет практически полностью покрыть потребности российских покупателей.

Используемый в проекте процесс синтеза БИО-МПГ позволит снизить выбросы парниковых газов более чем на 60% по сравнению с классическим процессом производства из пропилен оксида. Данным проектом «Метафракс Групп» продолжает программу импортозамещения, реализуя в стране современные технологии производства химических веществ, критичных для экономики России, а также начинает новый этап реализации своей долгосрочной стратегии в области производства экологически чистых химических продуктов со сниженным углеродным следом.

— Учитывая большой опыт сотрудничества между «Метафраксом» и Air Liquide, мы рассчитываем на успешную реализацию проекта компании «Метадинеа». Данный проект является для Air Liquide очень важным, потому что мы говорим об использовании технологии «зеленой» химии. Решения Air Liquide для производства БИО-пропиленгликоля позволяют уменьшить углеродный след на 60% по сравнению с нефтехимическим способом производства продукта, — отметил директор Представительства Air Liquide Engineering and Construction in Russia Евгений Чернов.

— Подписание документа на базовое проектирование комплекса по производству БИО-МПГ — важное событие для компании «Метадинеа» и в целом для «Метафракс Групп». Это реальный результат большой стратегической работы по поиску и отбору проектов для дальнейшего развития нашего предприятия. Значимым направлением для себя мы определили малотоннажную и среднетоннажную химию. При этом мы рассчитываем, что нам поможет опыт по эксплуатации установок малотоннажной химии коллег с площадки «Метадинеа» в австрийском Кремсе, где производство этого сегмента химической продукции уже отлажено, — заявил генеральный директор ООО «Метадинеа» Игорь Спасский.

