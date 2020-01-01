Олеся Максименко По итогам года инфляция в России может составить 8,4% Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По оценкам Министерства экономического развития РФ, инфляция по итогам года может составить 8,4%, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максима Решетникова.

Эта цифра отличается от прогноза Центробанка РФ, который предсказывал диапазон в 7,4-7,9%.

Министр отметил, что инфляция растёт по всему миру. Кроме того, увеличивается продовольственный индекс, дорожает зарубежный туризм

«Мы понимаем, что при такой природе инфляции, когда она возникает не в связи с длительным периодом мягкой денежно-кредитной и бюджетной политики — у нас такого периода не было, были краткосрочные антикризисные меры, — по факту бюджетная политика этого года будет существенно жёстче, чем изначально предполагалось. Поэтому для нас эта инфляция всё-таки привнесённая. Конечно, крайне тяжело монетарными методами бороться с по сути немонетарной инфляцией», — цитирует ТАСС министра.

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