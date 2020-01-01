Олеся Максименко В Пермском крае обнаружен склад с нелегальным алкоголем и табаком Бутлегер хранил свыше 1,5 тыс. литров коньяка, водки и спирта Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю обнаружили в Александровске склад, где хранилось более 1,3 тыс. л коньяка и водки известных брендов и свыше 200 л разлитого по четырёхлитровым канистрам спирта.

Также у 43-летнего предпринимателя, которому принадлежал склад, обнаружили примерно 500 пачек табачных изделий. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, на алкогольной продукции отсутствовали акцизные марки, на табачной — маркировка. Образцы продукции отправлены на исследование.

По факту незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции возбуждено уголовное дело с квалификацией преступления, в отношении немаркированной продукции следователи определятся с квалификацией преступления после экспертизы. Расследование продолжается, устанавливаются каналы сбыта фальсификата.

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