Пермский аэропорт перестал принимать самолёты из-за снега На перроне и взлетной полосе в усиленном режиме работает спецтехника Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с усилением осадков и необходимостью расчистки аэродрома от снега пермский аэропорт «Большое Савино» ограничил приём и отправление самолётов. На перроне и взлётной полосе сейчас работает спецтехника. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Не смогли совершить посадку в аэропорту Перми и направлены на запасной аэродром в Екатеринбург рейсы S7 1157, СУ 1768 из Москвы, FV 5992 из Хургады, N42004 из Ош. В связи с этим задерживается вылет в Москву рейсов S7 1158, СУ 1769 и N4 202, а также в Хургаду FV 5991.

По предварительным данным, в ближайшие два часа осадки сохранятся, поэтому количество задержанных рейсов может увеличиться.

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