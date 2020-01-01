Учеников Пермского кадетского корпуса имени Суворова наградили памятными знаками «Смотр строя – Парад памяти» Мероприятие приурочили ко Дню Героев Отечества Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском кадетском корпусе имени генералиссимуса А. В. Суворова состоялось награждение учеников памятными знаками «Смотр строя — Парад памяти»

Сегодня, 8 декабря, в Пермском кадетском корпусе имени генералиссимуса А. В. Суворова состоялось награждение учеников памятными знаками «Смотр строя — Парад памяти» в рамках регионального проекта «Дети Отечества» партии «Единая Россия».

Пермские кадеты стали победителями регионального конкурса «Смотр строя — Парад памяти» в этом году. Команда-победитель отправляется 7 ноября в Самару, где в этот день на площади Куйбышева проходит Парад памяти. Однако в связи с пандемией коронавируса парад прошел в онлайн-режиме. Кадеты из 15 регионов подготовили видеопоздравления, в том числе и пермская команда.

Учащиеся этого кадетского корпуса уже защищали честь Пермского края на масштабном мероприятии в Самаре в 2017 году и заняли 2-е место по итогам смотра делегаций ПФО.

Отметим, в конкурсе за право представлять свой регион на Параде памяти в Самаре в мае соревновались 14 образовательных учреждений со всего Пермского края. В итоге места распределились следующим образом: 1-е место — Пермская кадетская школа №1 «Пермский кадетский корпус им. генералиссимуса А. В. Суворова», 2-е место — Пермское президентское кадетское училище им. Героя России Федора Кузьмина», 3-е место — Новоильинский казачий кадетский корпус им. Атамана Ермака. Приз зрительских симпатий достался Кондратовской средней общеобразовательной школе.

В этом году конкурс проходил в новом формате. Из-за пандемии было принято решение не проводить общий сбор-смотр команд. Конкурсная комиссия выезжала в учебные заведения и записывала на видео прохождения парадных расчетов. Затем видеоролики были представлены жюри конкурса, в состав которого вошли координатор регионального проекта партии «Единая Россия» Пермского края «Дети Отечества», подполковник запаса РВСН Вячеслав Григорьев, Герой России, депутат Законодательного собрания Пермского края, полковник полиции Сергей Яшкин, председатель Пермской городской думы, капитан третьего ранга запаса РВСН Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской федерации физической культуры и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, подполковник запаса ВВС Александр Ивонин, военный комиссар Кировского района Перми, подполковник Мариан Берегой.

Как отметил председатель жюри Вячеслав Григорьев, в этом году в смотре участвовало рекордное число ребят — более 400 человек.

Пермский край участвует в самарском Параде с 2014 года. Отбором участников и организацией поездки делегации занимается Пермское региональное отделение «Единой России» в рамках регионального партийного проекта «Дети Отечества».

Проект «Смотр строя — Парад памяти» реализуется при поддержке администрации губернатора Пермского края. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал важность развития патриотического воспитания в образовательном процессе. По мнению главы региона, решение этой задачи служит эффективной профилактикой детского и семейного неблагополучия. «Ребенку нужно ставить правильные ориентиры, чтобы он понимал, что взрослость проявляется в добрых и полезных поступках, в любви к Родине, в ответственности за свои действия», — подчеркивал губернатор.

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