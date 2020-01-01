Пермь в ближайшие сутки будет находиться в зоне мощного снегопада На улицах будет работать 250 единиц техники Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми готовится в мощному снегопаду. За сутки в городе может выпасть 12-14 мм осадков. В связи с этим все подрядные организации переведены на усиленный режим работы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Подрядчикам поручено как можно скорее убирать снег, чтобы обеспечить безопасность для пешеходов и движения транспорта. На улицах будет работать 250 единиц техники, ручную уборку будут проводить 300 рабочих.

Водителям автотранспорта рекомендовано воздержаться от опасных маневров и соблюдать дистанцию. Пассажирам общественного транспорта и автомобилистам следует рассчитывать время в пути с учётом сложных погодных условий.

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