С начала года в Пермском крае изъято из оборота более 50 кг наркотиков В ноябре было конфисковано 15 кг запрещённых веществ Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В 2021 году в Пермском крае предотвращено более 3,5 тыс. наркопреступлений, из незаконного оборота изъято более 50 кг запрещённых веществ. Об этом 8 декабря сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю полковник полиции Сергей Абросимов.

За причастность к уголовному сбыту привлечено более 400 человек, ликвидировано 20 интернет-магазинов и их региональных сегментов. В два раза снизилось число задержанных молодых людей, не достигших 18 лет.

В ноябре благодаря сотрудникам полиции было произведено два результативных задержания межрегиональных наркокурьеров, изъято более 15 кг запрещённых веществ — это несколько тысяч разовых доз.

Если вы нашли пакетик со странным веществом или заметили закладчика, позвоните 02, отметил Сергей Абросимов.





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