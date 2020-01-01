Елена Синица С начала года краевое УФССП взыскало более 20 млн руб. за несоблюдение антиковидных мер Большинство нарушений касаются несоблюдения масочного режима Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: УФССП России по Пермскому краю

Как сообщает пресс-служба краевого УФССП, в ведомство поступило около 9 тыс. исполнительных документов о взыскании с физлиц административных штрафов за умышленное нарушение антиковидных мер.

Большинство нарушений касаются несоблюдения масочного режима. С этой категории нарушителей взыскано более 5 млн руб. Ещё на 7 млн руб. штрафы были выписаны за несоблюдение режима самоизоляции инфицированными и за неразмещение результатов ПЦР-тестов прибывшими из-за границы.





За выявленные «антиковидные» нарушения в сфере услуг привлекали ИП и юрлица. С начала года судебные приставы взыскали штрафы на общую сумму более 8 млн руб. Кроме того, за оказание услуг без соблюдения противоэпидемических мер предусмотрено наказание в виде приостановления деятельности.





В 2021 году УФССП Пермского края исполнило 45 подобных судебных решений.

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