Елена Синица ПСК незаконно начислила потребителю полмиллиона рублей за отопление Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

ООО «ПСК» (с ноября присоединено к ПАО «Т Плюс») незаконно выставило потребителю счёт за отопление на полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского УФАС.

Поясняется, что с 2017 года между теплоснабжающей компанией и предпринимателем, владеющим объектами коммерческой недвижимости в Мотовилихинском районе Перми, заключён договор теплоснабжения.

В августе 2021 года ООО «ПСК» предложило предпринимателю подписать допсоглашение к договору. Согласно этому документу, отапливаемая площадь помещений увеличивается почти в два раза (с 788 до 1488 кв. м).

Отмечается, что при этом организация распространила действие соглашения на истекший трёхлетний период. Таким образом, потребитель получил дополнительный счёт за отопление в сумме около 480 тыс. руб.

Он был с этим не согласен, но ООО «ПСК» в одностороннем порядке применило выставленные условия. Компания также угрожала отключить отопление в случае неуплаты доначисленной задолженности.

В компании пояснили, что краевая жилищная инспекция выявила факты неправильных расчётов отапливаемой площади помещений в доме. Но, по данным УФАС, это предписание касалось 2020–2021 годов, а не трёхлетнего периода. Кроме того, условия нового расчёта, по мнению антимонопольщиков, спорные.

УФАС вынесло ООО «ПСК» предупреждение о необходимости прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Компания исполнила требование УФАС, аннулировав незаконные требования.

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