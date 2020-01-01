В долинах рек Данилихи и Егошихи запретили строительство и вырубку деревьев
Прибрежным зонам присвоен статус особо охраняемых природных территорий
В прибрежных зонах малых рек Данилихи и Егошихи в Перми минприроды РФ одобрило создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
Организация ООПТ не предполагает изъятия земельных участков у собственников и пользователей, но запрещает строительство, складирование мусора и вырубку деревьев.
Общая площадь особо охраняемой природной территории «Долина реки Данилиха» составляет 163,19 га, экопарка «Егошихинская долина» — 184,72 га.
На ООПТ также выделяются функциональные зоны: особо защитная, защитная, рекреационная, хозяйственная. Зонирование, в частности, регламентирует возможность создания туристических маршрутов, размещения временных объектов торговли, общественного питания, допустимость обустройства мест отдыха.
Содержанием и контролем за соблюдением правил в долинах рек займётся Дирекция ООПТ Пермского края.
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