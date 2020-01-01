Елена Синица Краевой СКР возбудил уголовное дело по факту гибели двух детей во время пожара Прокуратура также начала проверку Поделиться Поделиться Твитнуть

В ночь на 8 декабря в частном жилом доме в деревне Притыка Оханского муниципального района произошёл пожар. В результате погибли двое несовершеннолетних детей (2007 и 2010 г. р.). Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Также из-за отравления угарным газом в больницу госпитализировали их 40-летнюю мать и двухгодовалого ребёнка. По данным прокуратуры, пожар возник либо из-за неисправности проводки, либо из-за неосторожного обращения с огнём.





Следственный комитет России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели детей (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Сейчас проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы.

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