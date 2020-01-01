В Перми открылся первый магазин бренда Tezenis Он начал работу в ТРЦ «Планета» Поделиться Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

В Перми начал работу первый магазин итальянского бренда нижнего белья Tezenis. Он открылся на первом этаже ТРЦ «Планета». Площадь магазина составляет 173 кв. м, сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного центра.

Рядом с Tezenis с 3 декабря также заработали магазины Calzedonia и Intimissimi (все входят в Calzedonia Group). Эти бренды уже имеют отделы в Перми.

Основной ассортимент магазина Calzedonia — колготки, чулки, легинсы, носки, а также пляжная одежда. Площадь магазина — 73 кв. м.

Intimissimi — бренд женского и мужского нижнего белья, домашней и повседневной одежды. Площадь магазина составляет 105 кв. м.





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