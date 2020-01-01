Елена Синица «Корона» жмёт Как ивент-агентства Перми подстраиваются под антиковидные ограничения Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Антиковидные меры в Пермском крае продлили до 10 января. В частности, они предполагают либо отмену корпоративов и прочих праздников с большим скоплением людей, либо их перенос на более поздний срок. Представители ивент-агентств говорят о падении выручки от 15 до 60%.

Какие условия





Согласно указу губернатора, до 10 января 2022 года отменяется проведение деловых, культурных, развлекательных, спортивных, научных, публичных, общественных, физкультурных, праздничных корпоративных мероприятий. При невозможности отмены они переносятся на более поздний срок.





Тем не менее проводить мероприятия возможно, но при соблюдении некоторых условий. Так, на территории проведения публичного мероприятия может присутствовать один человек на 4 кв. м, но одновременно не более 50 человек. Для иных деловых, культурных, досуговых, спортивных, научных, общественных мероприятий допускается не более 10 человек. В обоих случаях все присутствующие должны иметь либо сертификат о вакцинации от COVID-19, либо отрицательный ПЦР-тест.





Как пояснили 59.ru в оперштабе, под отмену или перенос на более поздний срок попадают праздничные или корпоративные мероприятия, которые предполагают организованные активности — с ведущими, конкурсами, мини-концертами, танцами, приглашёнными гостями.





Падение выручки





Представители ивент-агентств говорят о падении выручки от 15 до 60%. В частности, собственник креативного агентства «Рыжая ворона» Юлия Иванова в разговоре с «Новым компаньоном» сообщила, что к 2021 году из-за антиковидных ограничений выручка упала на 60%.





«Возьмём выручку в 2019 году за 100%, тогда ещё всё в порядке было. В 2020-м выручка снизилась до ноля. Всё было отменено фактически. Грубо говоря, мы выживали как могли. В 2021-м этот показатель точно снизился на 50–60%», — говорит Юлия Иванова.





Также, по её словам, сейчас из-за системы QR-кодов отменяются мероприятия, рассчитанные на большое количество человек. Для «Рыжей вороны» это корпоративы на 900 и на 150 человек. Хотя здесь двоякая ситуация: у компании все сотрудники привитые, но мероприятие всё равно отменяется, отмечает Иванова.





Директор пермского филиала агентства по организации праздников «Квестория» Роман Леушканов сообщил, что по сравнению с допандемийным 2019 годом выручка вовсе снизилась на 90%, а за последний год количество заказов упало на 75%.





Директор сети «Квестория» Алексей Корсун также отметил, что их организация не требует от клиентов QR-коды, другой вопрос, что заказчики сами боятся проводить мероприятия вживую. Если сравнить с мартом 2020-го, то по офлайн-направлению выручка организации снизилась на 60%. При этом, по словам Корсуна, стало больше небольших мероприятий, но стало меньше больших.





В то же время руководитель агентства по организации событий «Ежевика» Екатерина Русакова рассказала, что в сравнении с 2019 годом выручка снизилась на 30%, а в сравнении с 2020-м — выросла на 15%, ввиду адаптации агентства к новым условиям. Она также добавила, что клиентов в 2021 году стало больше, если сравнивать с 2020-м, так как «люди соскучились по праздникам». Если говорить в цифрах, продолжает Русакова, то это также +15%.





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Многие компании отменяют корпоративы, чтобы не допускать большого скопления людей, либо переводят корпоративы в режим онлайн. А такой формат «в простонародье можно назвать съёмкой «Голубого огонька». Снимается студия, выступают артисты. Гости видят сцену на экранах своих гаджетов, находясь дома, в отпуске, на работе, рассказывает Екатерина Русакова. Также организация может провести праздник на площадке клиента, если она отвечает всем необходимым требованиям.





По словам Русаковой, нельзя сказать, что это пользуется спросом, но маленькие мероприятия (до 20–30 человек) на дому проводятся часто. Сейчас, если количество участников больше разрешённого указом губернатора, «Ежевика» делит мероприятие и проводит его в два дня. Также на всех мероприятиях предусмотрен необходимый набор средств индивидуальной защиты.





Алексей Корсун согласился, что сейчас ситуацию спасают мероприятия на дому, потому что в тех же заведениях общепита требуются QR-коды. Также в 2020 году организация запустила по всей сети онлайн-формат мероприятий.





«Конкретно наш партнёр в Перми мероприятия онлайн не проводит. Но заказы поступают в общий центр, то есть подключаются ведущие из других городов. С помощью онлайна мы запустили корпоративы для распределённых команд, то есть для тех компаний, у которых филиалы есть в нескольких городах. Также мы теперь организуем дни рождения для людей, уехавших за границу. Допустим, человек уехал в Сан-Франциско, но скучает по своим друзьям из России. Теперь они могут устроить празднование онлайн, чокаясь бокалом с монитором. Так что онлайн чуточку нашу ситуацию спасает», — сказал Корсун.





Он также добавил, что выручка от онлайн-мероприятий составляет примерно 3–7% от того, что удавалось заработать в офлайне, так что «ни о каком прямо спасении речи не идёт, это просто позволяет не умереть».





А вот пермский филиал «Квестории» к переходу на онлайн-режим не готов.





«Мы хотели бы, но мы не готовы. Мы знаем, что потребность есть, но в больших корпоративах, а не на 10–15 человек. Всё-таки большие организации подчиняются требованиям закона, поэтому переводят корпоративы в онлайн, — говорит Леушканов. — А касаемо маленьких коллективов услышал как-то фразу: «Если мы работаем бок о бок каждый день, то почему нам запрещают бок о бок выпить в праздник?»





Провести праздник в онлайн-формате готовы и в «Рыжей вороне», но он «востребован процентов на пять». По словам Юлии Ивановой, у агентства есть буквально две-три компании, которые готовы на это. Для остальных же лучше оформить доставку подарков или вообще ничего не праздновать.





«Сейчас аудитория хочет просто по-человечески отдохнуть, просто прийти в кафе, красиво одеться, встретиться. Просто душой отдохнуть. Но клиент меняется, меняется формат мероприятий. Кто-то делает онлайн-мероприятия, а кому-то они вообще не заходят», — комментирует Юлия Иванова.





Имеют место быть и частные мероприятия, так как на них собирается до 50 человек, а это, согласно постановлению, допустимо, продолжает Иванова. Она также отметила, что владельцы площадок, на которых планируется проводить мероприятие, требуют, чтобы все присутствующие либо были привиты, либо имели отрицательный ПЦР-тест.





«Это, конечно, тоже неудобно для людей, но я это называю реалиями жизни. Некоторые площадки просят, чтобы все обязательно были именно привиты. Но по моему субъективному мнению, ПЦР-тест точно так же подтверждает. И те и другие могут болеть», — говорит Иванова.





Меры поддержки





Говоря о мерах поддержки, представители отрасли отмечали, что они, безусловно, нужны.





«Поддержка есть, неоднократно получали выплаты как пострадавшая отрасль малого бизнеса. Конечно, в мерах поддержки нуждаемся, так как, на мой взгляд, наша сфера осталась одной из немногих, которые до сих пор не восстановились», — сказала Екатерина Русакова.





Алексей Корсун также отметил, что организации, устраивающие праздники, в плане поддержки сейчас вне поля зрения, а «помощь бы совсем не помешала, если учитывать падение отрасли».





Однако, по словам Юлии Ивановой, в то же время сейчас говорят и о полной отмене корпоративов.





«Как по мне, это утопия для заведений, для людей, которые всё забронировали. Если отменят мероприятия для всех: и для привитых, и для непривитых, и до 50 человек… Представьте, вам просто сказали «до свидания». В 2020-м вы не умерли, значит, в 2021-м мы вас добьём», — резюмировала она.

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