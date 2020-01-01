Регистрация компании в СПб.: услуги «Тинькофф»

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Регистрация_компании_в_СПб

Если возникли проблемы на этапе регистрации бизнеса, на помощь придёт «Тинькофф». Быстро оформит документы, проверит ошибки и отправит данные в ИФНС. Регистрация компании в СПб. будет простой и быстрой, если доверить её «Тинькофф».

Как зарегистрировать компанию в «Тинькофф»?

При регистрации бизнеса часто возникают проблемы следующего характера:

  • Правильность заполнения бланков заявления, сбор необходимых документов.

  • Определение налогообложения. Если правильно выбрать систему, то на старте бизнеса можно не переплачивать государству, платить только от дохода.

  • Определение ОКВЭД. Много указанных кодов несвязанной деятельности могут стать причиной отказа в регистрации.

  • Определение юридического адреса, из-за которого могут заблокировать счета или вовсе не открыть расчётный счёт в банке.

    • Для облегчения процедуры Тинькофф Банк предлагает свои услуги. Для этого с любого удобного устройства можно войти в интернет на сайт «Тинькофф». Во вкладке «Бизнес» найти страницу «Регистрация бизнеса». Выбрать «Регистрация ООО». Ввести данные и номер телефона и ожидать звонка от менеджера.

    Обратите внимание, что бесплатно регистрируется организация с одним учредителем.

    Чем поможет Тинькофф Банк при регистрации компании:

  • Менеджер, который свяжется с вами, поможет определить систему налогообложения и ОКВЭД.

  • Поможет правильно, без ошибок заполнить заявление.

  • Весь пакет документов передаётся представителю, который приедет на встречу. Он же и отвезёт в налоговую всё необходимое.

  • После успешной регистрации ООО или другой формы «Тинькофф» откроет расчётный счёт с бесплатным обслуживанием и предоставит всё необходимое для бизнеса в мобильном приложении.

  • Вся бухгалтерия с отчётами всегда будет под рукой. Удобно подавать данные в налоговую, оформлять ссылки на счета и отправлять e-mail. Приятные бонусы на рекламу на сайтах партнёров.

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    Регистрация ООО упростит всю процедуру, сэкономит время и финансы. С этим банком всегда выгодно, быстро, надёжно!

    Акционерное общество «Тинькофф Банк»
    ОГРН 1027739642281
    город Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10–1


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