Регистрация компании в СПб.: услуги «Тинькофф» Поделиться Поделиться Твитнуть

Если возникли проблемы на этапе регистрации бизнеса, на помощь придёт «Тинькофф». Быстро оформит документы, проверит ошибки и отправит данные в ИФНС. Регистрация компании в СПб. будет простой и быстрой, если доверить её «Тинькофф».

Как зарегистрировать компанию в «Тинькофф»?

При регистрации бизнеса часто возникают проблемы следующего характера:

Правильность заполнения бланков заявления, сбор необходимых документов.

Определение налогообложения. Если правильно выбрать систему, то на старте бизнеса можно не переплачивать государству, платить только от дохода.

Определение ОКВЭД. Много указанных кодов несвязанной деятельности могут стать причиной отказа в регистрации.

Определение юридического адреса, из-за которого могут заблокировать счета или вовсе не открыть расчётный счёт в банке.

Для облегчения процедуры Тинькофф Банк предлагает свои услуги. Для этого с любого удобного устройства можно войти в интернет на сайт «Тинькофф». Во вкладке «Бизнес» найти страницу «Регистрация бизнеса». Выбрать «Регистрация ООО». Ввести данные и номер телефона и ожидать звонка от менеджера.

Обратите внимание, что бесплатно регистрируется организация с одним учредителем.

Чем поможет Тинькофф Банк при регистрации компании:

Менеджер, который свяжется с вами, поможет определить систему налогообложения и ОКВЭД. Поможет правильно, без ошибок заполнить заявление. Весь пакет документов передаётся представителю, который приедет на встречу. Он же и отвезёт в налоговую всё необходимое. После успешной регистрации ООО или другой формы «Тинькофф» откроет расчётный счёт с бесплатным обслуживанием и предоставит всё необходимое для бизнеса в мобильном приложении. Вся бухгалтерия с отчётами всегда будет под рукой. Удобно подавать данные в налоговую, оформлять ссылки на счета и отправлять e-mail. Приятные бонусы на рекламу на сайтах партнёров.

Регистрация ООО упростит всю процедуру, сэкономит время и финансы. С этим банком всегда выгодно, быстро, надёжно!

Акционерное общество «Тинькофф Банк»

ОГРН 1027739642281

город Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10–1





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