Фёдор Емельяненко познакомился с молодёжным активом «Азота» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Молодёжь филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» встретилась со звёздами мирового спорта — Фёдором Емельяненко, четырёхкратным чемпионом мира по ММА по версии PRIDE FC, четырёхкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо, председателем наблюдательного совета Союза ММА России, и Кириллом Сидельниковым, титулованным бойцом Fedor Team, шестикратным чемпионом мира по боевому самбо.

Встреча молодых работников «Азота» с легендами ММА прошла в формате беседы в новом музее предприятия. Спортсмены рассказали азотчикам, что мотивирует их на победы и как они воспитывают спортивный дух.

«Увидеть, а тем более пообщаться лично с Емельяненко дорогого стоит. Для меня Фёдор — человек дела и слова. Поэтому было важно узнать его мнение на разные темы, в том числе о воспитании детей. Ценно, что предприятие делает такие встречи возможными», — комментирует Алексей Белкин, начальник отделения специализированного ремонта ремонтно-механического цеха ремонтно-производственного управления филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим».

Встреча молодёжного актива «Азот» с Фёдором Емельяненко и Кириллом Сидельниковым завершилась фотосессией и раздачей автографов. Азотчики подарили почётным гостям фирменную спецодежду «Уралхима» и памятные подарки с символикой юбилейного года филиала «Азот» компании «Уралхим». Чемпионы, в свою очередь, вручили Андрею Семенюку, директору филиала «Азот» компании «Уралхим», благодарственное письмо за значительный вклад в развитие и поддержку смешанных единоборств в Пермском крае. Музею филиала «Азот» — боксёрские перчатки со своими автографами.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Встречи молодых сотрудников предприятия с известными людьми, лидерами мнений, необходимы. Они мотивируют на достижение целей. Недаром Фёдор Емельяненко назвал себя человеком труда. Потому что и в спорте, и на производстве нужно хорошо потрудиться, чтобы прийти к желаемому результату. Будет здорово, если наши сотрудники, их дети будут иметь возможность общаться со своими кумирами.

Мероприятие состоялось в рамках открытия межрегиональной программы «Миссия чемпиона», инициатором которой выступила группа компаний «Уралхим» и «Уралкалий».

Радмир Габдуллин, советник генерального директора АО «ОХК «Уралхим» по спорту и молодёжной политике, президент Союза MMA России, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Межрегиональная программа «Уралхима» и «Уралкалия» «Миссия чемпиона», которую мы запустили, была согласована с нашим главным руководителем — Дмитрием Аркадьевичем Мазепиным. Он её утвердил и, по сути, дал старт. Также эта программа связана с программой компании «Уралхим», которая называется «Уралхим» — детям». Она включает в себя приезд лидеров общественного мнения, известных спортсменов, педагогов, врачей.

Поддержка спорта — важное направление социальной политики «Уралхима» и «Уралкалия». В Пермском крае компании поддерживают федерации плавания, бокса, тхэквондо, кикбоксинга, дзюдо, самбо, греко-римской борьбы, армрестлинга, хоккея, фигурного катания, лыжных гонок. В Березниках «Уралхим» реализует благотворительные программы «Уралхим» — спорту» и «Уралхим» — детям», развивает собственный культурно-спортивный центр «Азот», в котором есть Дом спорта и лыжная база. На базе Дома спорта работают секции баскетбола, бокса, художественной гимнастики, шахмат, футбола, лёгкой атлетики, карате. Среди его выпускников — спортсмены массовых разрядов, чемпионы края, России и Европы в различных дисциплинах.

По сообщению пресс-службы

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