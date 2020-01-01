В Пермском крае число больных ОРВИ за неделю выросло на четверть Превышение эпидпорога зафиксировано среди взрослых и школьников Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае продолжает расти заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Так, с 29 ноября по 5 декабря в Прикамье зафиксировано 29,3 тыс. случаев ОРВИ, что на 24,7% больше показателя прошлой недели. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«Превышение эпидемического порога зафиксировано среди взрослых и школьников, — рассказали в ведомстве. — Наибольший удельный вес заболевших приходится на группу «взрослые» — 49,1%».

Ранее главный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев подписал постановление, ужесточающее ограничительные меры из-за роста заболеваемости ОРВИ.

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