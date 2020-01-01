В Перми в ночь на 7 декабря пройдёт устранение аварийных выбоин на проезжей части плотины КамГЭС
Для устранения аварийных выбоин на проезжей части на участке плотины КамГЭС принято решение провести срочные восстановительные работы, сообщили в пермской мэрии.
В связи с этим с 00:00 7 декабря здесь организуется реверсивное движение, а подрядчик проведёт ремонт с применением битумно-щебёночной мастики. Эта временная мера позволит уменьшить количество дефектов на дорожном полотне гидроэлектростанции.
Администрация Орджоникидзевского района Перми просит автомобилистов быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.
По информации МКУ «Пермблагоустройство», в следующем году в рамках капитального ремонта планируется ремонт деформационных швов моста.
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