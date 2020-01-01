В Перми в ночь на 7 декабря пройдёт устранение аварийных выбоин на проезжей части плотины КамГЭС Поделиться Поделиться Твитнуть

Для устранения аварийных выбоин на проезжей части на участке плотины КамГЭС принято решение провести срочные восстановительные работы, сообщили в пермской мэрии.

В связи с этим с 00:00 7 декабря здесь организуется реверсивное движение, а подрядчик проведёт ремонт с применением битумно-щебёночной мастики. Эта временная мера позволит уменьшить количество дефектов на дорожном полотне гидроэлектростанции.

Администрация Орджоникидзевского района Перми просит автомобилистов быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

По информации МКУ «Пермблагоустройство», в следующем году в рамках капитального ремонта планируется ремонт деформационных швов моста.

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