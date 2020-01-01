Пермяки в 2021 году потратят на новогодние подарки больше, чем в 2020-ом Но меньше, чем в доковидном 2019 году Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2021 году пермяки готовы потратить на подарки к Новому году 13 тыс. руб., об этом сообщает сервис SuperJob.

По сравнению с предыдущим годом сумма выросла на 200 руб. В 2019 году средний бюджет на подарки жителей Перми составлял 13,8 тыс. руб.

Больше половины опрошенных пермяков планируют сделать новогодние презенты родственникам, третья часть респондентов подготовит подарки любимому человеку, пятая часть — друзьям.

Самую большую сумму на новогодние подарки планируют потратить жители Москвы (17 тыс. руб.), Красноярска (16 тыс. руб.) и Ростова-на-Дону (16 тыс. руб.)

Пермь — только на восьмом месте. Выше в рейтинге расположились соседние Екатеринбург и Нижний Новгород (по 14 тыс. руб.)

Опрос проводился в период с 11 по 24 ноября 2021 года в 15 российских городах-миллионниках. Общее количество респондентов — 5 тыс. человек.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.