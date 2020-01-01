В Пермском крае МЧС предупредило о похолодании до − 31 градуса Повышается риск возникновения пожаров и ДТП Поделиться Поделиться Твитнуть

В региональном управлении МЧС предупредили об усилении морозов в Прикамье 7 декабря.

По данным синоптиков, в ночь на вторник температура воздуха будет опускаться до −25ºС, а при прояснениях — до −31ºС. Днём будет ненамного теплее — в разных территориях от −14 до −24ºС. При этом в отдельных районах возможна изморозь, а на дорогах гололедица.

Согласно оперативному прогнозу возникновения и развития ЧС, в Прикамье могут участиться ДТП, заторы, перебои в работе общественного транспорта. Также увеличивается вероятность пожаров, связанных с неосторожным обращением с огнём, нарушением правил эксплуатации печей, газового и электрооборудования.

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