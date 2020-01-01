Строительством газопроводов в Прикамье займётся ООО «Вертикаль» Стоимость контракта — 680,2 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Прикамья определились с подрядчиком, который построит распределительные газопроводы на территории восьми муниципальных образований края. Как сообщили в минзакупок региона, им станет ООО «Вертикаль» (Пермь).

Цена контракта — 680,2 млн руб. Работы должны завершиться до конца 2022 года.

Согласно документации, газопроводы общей протяжённостью 139 км должны быть проложены в Еловском, Карагайском, Большесосновском, Кишертском, Кудымкарском муниципальных округах, а также в Лысьвенском, Суксунском и Нытвенском городских округах. Новые сети будут заведены в 20 населенных пунктов, возможность газификации получат 2,3 тыс. домовладений.

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