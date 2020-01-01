Спуск в рудник, мастер-класс и телемост: чем запомнился визит Фёдора Емельяненко в Пермский край Поделиться Поделиться Твитнуть

По приглашению АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий» в Пермском крае побывал председатель наблюдательного совета Союза ММА России Фёдор Емельяненко. О результатах поездки сообщает пресс-служба Союза ММА России.

Знаменитый российский спортсмен и общественный деятель посетил рудник «Уралкалия», провёл мастер-класс с местными учениками школ самбо, дзюдо, спортивной борьбы, бокса, кикбоксинга, тайского бокса и ММА. В рамках программы посещения Фёдор Емельяненко побывал в центре ММА в Перми, встретился с молодёжным активом филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим», пообщался с воспитанниками школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо в Березниках, увидел, как реконструируют Никольский храм, провёл автограф-сессию в СШОР «Олимпиец» и посетил Спасо-Преображенский кафедральный собор в Соликамске.

Начался визит Фёдора Емельяненко в Пермский край в рамках программы «Миссия чемпиона» с рабочей встречи с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным. Итогом делового общения стала договорённость о проведении в Перми в 2022 году всероссийского турнира по ММА, который будет приурочен к 300-летию региональной столицы. Планируется, что турнир станет ежегодным, и в будущем он может проходить не только в Перми, но и в Березниках и Соликамске. Также стороны договорились о создании краевого отделения лагеря для молодёжи «Большая перемена».

«Межрегиональная программа «Миссия чемпиона», которую мы запустили совместно с АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий», была согласована с нашим руководителем — Дмитрием Мазепиным, который утвердил её и дал старт. Компания сегодня реализует программу «Уралхим» — детям», которая включает в себя приезд лидеров общественного мнения, спортивных фигур и не только. В том числе деятелей образования и здравоохранения», — заявил советник генерального директора АО «ОХК «Уралхим», депутат Законодательного собрания Пермского края, президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

Главным событием заключительного дня пребывания Фёдора Емельяненко в Пермском крае стал масштабный мастер-класс в Соликамске. Уникальность мероприятия состояла в том, что в нём было запланировано участие 100 молодых спортсменов, представляющих различные виды единоборств. Проводить открытую тренировку Последнему Императору помогал его воспитанник, многократный чемпион мира по боевому самбо, член Fedor Team Кирилл Сидельников. Интерес же вызывало то, какой микс из стилей образуется на татами и какими советами легенда ММА поделится с подрастающим поколением.

Мастер-классом программа в этот день не ограничивалась. Накануне гости в сопровождении представителей холдинга посетили рудник «Уралкалия», расположенный в Березниках. На протяжении полутора часов делегация находилась на глубине 400 м под землёй и наблюдала за тем, как осуществляется добыча калийной соли. Фёдор Емельяненко и Кирилл Сидельников внимательно слушали рассказ гида и демонстрировали неподдельный интерес к необычной экскурсии. Вернувшись на поверхность, именитые спортсмены провели фотосессию в спортивной школе Соликамска «Олимпиец», Фёдор Емельяненко пообщался с юными спортсменами и раздал автографы многочисленным желающим.

Во время мастер-класса на двух татами были объединены спортсмены разных школ, возраста и уровня мастерства. Несмотря на это, всё смотрелось крайне интересно. В связи с тем, что уровень участников заметно разнился, было решено отрабатывать базовые вещи. Например, в ударной технике всё свелось к комбинациям, состоящим из трёх-четырёх ударов, которые начинались с рук и завершались ударами ногами. В борьбе всё ограничилось базовыми подсечками и проходами в две ноги, а в партере — рычагами локтя, кимурой и американой.

«Мастер-класс — всегда творческий, обоюдный процесс. Смотришь, как люди воспринимают информацию, способны ли принять что-то ещё. Конечно, очень мало времени. Было бы правильнее отделить бойцов одного вида единоборств от другого. Сегодня старались по чуть-чуть разобрать каждое направление, но этого мало. Мне очень понравилось работать с ребятами. Воспринимали информацию, всё схватывали. Если были какие-то ошибки, то исправлялись. Всегда интересно живое общение, когда видишь обратную связь, отдачу, огромное желание учиться. Раньше занимался с маленькими детьми, сейчас продолжаю с командой. Очень рад, что здесь был Кирилл Сидельников. Он обладает задатками наставника, в этом плане выделяю его из всей Fedor Team. Он всё видит, чувствует, знает, может помочь любому из коллектива. Сегодня он дополнял мои наставления», — отметил Емельяненко.

«Мы с Фёдором всё прорабатывали. Но надо понимать, что все исполненные им сегодня приёмы ощущаются. И это касается ударной техники — руки отсыхают, лоу-кики чувствуются. На себе знаю, что такое рычаг локтя. То ли становлюсь взрослым, то ли старею, но для меня это страшно. Видел, когда у человека щёлкнула рука в ходе проведения армбара, был перелом. Поэтому сегодня было боязно, когда Емельяненко проводил подобное ребятам. Знаю, как жёстко Фёдор Владимирович делает их», — сказал Сидельников.

2,5-часовой мастер-класс перешёл в сеанс видеосвязи прямо на татами с пилотом команды «Формулы-1» Haas Никитой Мазепиным. В ходе общения бойцы и пилот выразили поддержку друг другу. Никита пригласил Фёдора и бойцов Fedor Team поддержать его выступление на Гран-при России в сентябре будущего года. Завершилось всё пресс-конференцией, где Фёдор Емельяненко с Кириллом Сидельниковым раздавали автографы и фотографировались с болельщиками и посетителями мастер-класса.

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